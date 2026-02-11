Carmagnola a festa | Carnevale 2026 tra sfilata di carri eventi per bambini e Nutella Party in arrivo

Carmagnola si prepara a vivere un Carnevale ricco di colori e allegria. Dal 15 al 17 febbraio, la città si riempirà di carri allegorici, giochi per bambini e il tradizionale Nutella Party, con la comunità che si dà appuntamento per tre giorni di festa.

Carmagnola si prepara a celebrare il Carnevale con un programma ricco di eventi dal 15 al 17 febbraio 2026, che culmineranno con la tradizionale sfilata dei carri allegorici e il coinvolgimento della comunità in feste dedicate ai più piccoli, tra cui il celebre Nutella Party. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Carmagnola APS in collaborazione con il Comune, intende valorizzare le radici storiche del territorio e unire generazioni diverse. Il cuore pulsante del Carnevale di Carmagnola sarà il centro cittadino, pronto a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per due giornate all’insegna del divertimento e della tradizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Carmagnola Carnevale

Latina si avvicina al Carnevale 2026, un evento che coinvolge la città in quattro giorni di festeggiamenti.

Il Carnevale di Pagani torna a riempire le strade con sfilate, maschere e allegria.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carmagnola Carnevale

Argomenti discussi: Torna il Carnevale di Carmagnola; Carmagnola si maschera: torna il Carnevale tra carri allegorici, Nutella Party e Re Peperone; Carmagnola: arriva il Carnevale, il 17 sfilata dei carri; Al Carnevale di Carmagnola tornano i carri allegorici con Re Peperone e la Bela Povronera: ecco il programma.

Il 15 e il 17 febbraio il carnevale di CarmagnolaCARMAGNOLA – A Carmagnola due giorni di festa, coriandoli e colori per il carnevale: domenica 15 e martedì 17 febbraio. Di seguito il programma: ... quotidianopiemontese.it

Torna la Festa di Carnevale!! Spettacolo di magia con Il magico Camillo, Nutella party e sfilata delle mascherine Vieni a divertirti con noi!! Sabato 14 febbraio presso la palestra delle scuole a Mestriago - facebook.com facebook