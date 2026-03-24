Costruire Ali per il Futuro | Street Food & Cabaret a Trecase l’11 e 12 aprile

Il 11 e 12 aprile a Trecase si svolge l’evento “Costruire Ali per il Futuro”, che combina street food e spettacoli di cabaret. Durante le giornate, un gruppo di genitori e famiglie si riunisce per organizzare iniziative dedicate ai bambini e alla comunità locale. L’evento mira a promuovere momenti di convivialità e intrattenimento, coinvolgendo diversi soggetti del territorio.

C’è un’immagine che più di ogni altra racconta la bellezza di una comunità: quella di un gruppo di genitori e di famiglie che decidono di mettere da parte il proprio tempo libero per sognare e costruire insieme qualcosa di grande per i figli degli altri, oltre che per i propri. Nasce da questo spirito di profonda gratuità “Street Food & Cabaret”, l’evento che sabato 11 e domenica 12 aprile prossimi trasformerà il cuore di Trecase in un cantiere di gioia e solidarietà. L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia Sant’Antonio di Padova, non è una semplice manifestazione di piazza ma un vero e proprio progetto d’amore concreto, nato dalla volontà delle famiglie parrocchiali di raccogliere i fondi necessari per realizzare spazi dedicati interamente ai bambini e ai ragazzi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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