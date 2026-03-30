Oroscopo della settimana | Sagittario è un buon momento per chiarire malintesi Bilancia | è il momento ideale per troncare alcune relazioni

Questa settimana si segnalano occasioni di confronto e decisioni nelle relazioni interpersonali. La Luna Piena in Bilancia accentua l’attenzione su rapporti, equilibrio e dinamiche di coppia, mentre Venere in Toro mette in evidenza l’importanza di stabilità, presenza e gesti concreti. Sono previste situazioni che richiedono chiarezza e, in alcuni casi, la decisione di interrompere certi legami.