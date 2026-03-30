Oroscopo della settimana | Sagittario è un buon momento per chiarire malintesi Bilancia | è il momento ideale per troncare alcune relazioni
Questa settimana si segnalano occasioni di confronto e decisioni nelle relazioni interpersonali. La Luna Piena in Bilancia accentua l’attenzione su rapporti, equilibrio e dinamiche di coppia, mentre Venere in Toro mette in evidenza l’importanza di stabilità, presenza e gesti concreti. Sono previste situazioni che richiedono chiarezza e, in alcuni casi, la decisione di interrompere certi legami.
Settimana che porta chiarimenti e prese di posizione, soprattutto nelle relazioni. La Luna Piena in Bilancia mette sotto i riflettori rapporti, equilibri e dinamiche di coppia, mentre Venere in Toro ricorda quanto siano importanti stabilità, presenza e gesti concreti. Il momento clou della settimana è la Luna Piena in Bilancia del 2 aprile. Opposta al Sole in Ariete, illumina l’asse dell’Io e delle relazioni. Tutto ciò che riguarda l’altro viene messo sotto esame, coppie, collaborazioni, equilibri che tengono o che non tengono più. Aspettatevi chiarimenti, verità che vengono a galla, decisioni che non si possono rimandare. Si parte con una Luna più razionale in Vergine, ma si arriva a emozioni molto più intense con la Luna in Scorpione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Articoli correlati
Leggi anche: Oroscopo della settimana: “Vergine, con l’eclissi arriva una svolta. Scorpione, relazioni e amicizie sotto osservazione. Cancro? I messaggi arrivano al momento giusto”
Oroscopo della settimana: “È un momento di svolta. Leone: qualcosa viene alla luce. Gemelli, è il momento di dire ciò che si pensa diventa necessario”Una settimana che segna un passaggio chiaro: dalla visione all’azione, dal desiderio all’assunzione di responsabilità, da ciò che si sogna a ciò che...
OROSCOPO DELLA SETTIMANA 16-22/03/2026 segno per segno (per tutti i segni zodiacali)
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Oroscopo della
Temi più discussi: Oroscopo Sagittario della settimana a cura di Paolo Fox (23-29 marzo); Oroscopo Sagittario: le previsioni di Simon and the Stars dal 26 al 31 marzo 2026; Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 23 al 29 marzo; Oroscopo della settimana dal 21 al 27 marzo.
Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026: Vergine, Bilancia e Scorpione tra i segni più fortunati!L'oroscopo settimanale dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! alfemminile.com
Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026: la classifica completa di SkystarL’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Class ... livesicilia.it
Da chi deve necessariamente cambiare rotta a chi è pronto a fare nuove scelte. L’oroscopo della settimana x.com
L’Oroscopo della settimana di @MarcoPesatori al link in bio. #dOroscope - facebook.com facebook