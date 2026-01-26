Oroscopo della settimana | È un momento di svolta Leone | qualcosa viene alla luce Gemelli è il momento di dire ciò che si pensa diventa necessario
L'oroscopo della settimana segnala un periodo di cambiamenti importanti. Con il Sole in Acquario, si apre una nuova prospettiva orientata al futuro, mentre il transito di Nettuno in Ariete il 26 gennaio rappresenta un evento raro che influenzerà il collettivo. Leone e Gemelli sono chiamati a rivelare ciò che hanno nascosto e a esprimersi con chiarezza, segnando una fase di svolta e rinnovamento.
Una settimana di svolta, in cui l’atmosfera cambia in modo netto. Il Sole in Acquario apre lo sguardo verso il futuro, ma il passaggio più significativo è l’ingresso di Nettuno in Ariete il 26 gennaio: un transito raro che inaugura una nuova fase collettiva. I sogni chiedono coraggio, le intuizioni vogliono diventare azione. Non basta più immaginare: è il momento di scegliere, di dare forma concreta a ciò che si sente autentico. Il 1° febbraio la Luna Piena in Leone porta tutto sul piano dell’espressione personale. Emozioni intense, bisogno di riconoscimento, verità che emergono con forza. Questa Luna chiede presenza e cuore, invita a non restare più in disparte rispetto a ciò che conta davvero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
L'oroscopo della settimana invita a un approccio riflessivo e stabile.
