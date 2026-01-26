Oroscopo della settimana | È un momento di svolta Leone | qualcosa viene alla luce Gemelli è il momento di dire ciò che si pensa diventa necessario

L'oroscopo della settimana segnala un periodo di cambiamenti importanti. Con il Sole in Acquario, si apre una nuova prospettiva orientata al futuro, mentre il transito di Nettuno in Ariete il 26 gennaio rappresenta un evento raro che influenzerà il collettivo. Leone e Gemelli sono chiamati a rivelare ciò che hanno nascosto e a esprimersi con chiarezza, segnando una fase di svolta e rinnovamento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.