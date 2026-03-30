Oroscopo 30 03 – 2 04

Da romadailynews.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 marzo al 2 aprile, le giornate si caratterizzano per un ritmo intenso, con alcuni momenti di impulso. L’Ariete potrebbe mostrare una comunicazione molto diretta, mentre tra martedì e mercoledì si registrano miglioramenti nella comprensione delle relazioni. Non sono previste variazioni significative di condizioni o eventi imprevisti nel periodo indicato.

? Ariete Giornate dinamiche, ma attenzione agli impulsi. Oggi potresti essere troppo diretto, mentre tra martedì e mercoledì arriva più chiarezza nelle relazioni. Giovedì favorevole per decisioni importanti.? Toro Periodo di riflessione e concretezza. Meglio non forzare le situazioni: le risposte arrivano gradualmente. Giovedì si apre uno spiraglio interessante sul lavoro o nelle finanze.? Gemelli Settimana vivace e comunicativa. Ottimo momento per incontri e nuove idee. Attenzione però a non disperdere energie. Giovedì porta una buona notizia.? Cancro Emotività alta, ma gestibile. Oggi potresti sentirti un po’ sotto pressione, poi tutto migliora. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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