Traffico Roma del 04-03-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 4 marzo 2026, il traffico a Roma sul raccordo è stato segnalato dall'infomobilità di luce verde e Roma servizi per la mobilità. La comunicazione riguarda l'andamento della viabilità in quella zona della città. Nessuna informazione aggiuntiva sulle condizioni del traffico o eventuali incidenti è stata riportata.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo code a tratti tra lo svincolo Casilina e lo svincolo Ardeatina in direzione Aurelia code per traffico intenso sulla A24 da via Dei Fiorentini in direzione tangenziale est e allenamenti sulla Pontina da raccordo alla Colombo sull'Aurelia Antica rallentamenti in direzione di piazza di Villa Carpegna e per la manutenzione dei Binari a via Manin sulla rete tranviaria da oggi a venerdì la strada è chiusa alla circolazione per Lasciare spazio ai lavori modifiche per le linee 5:14 e stamattina infine possibili chiusure a Piazza Venezia per un evento all'altare della patria