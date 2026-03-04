Traffico Roma del 04-03-2026 ore 14 | 30

Alle 14:30 del 4 marzo 2026, il servizio di infomobilità di Roma, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, continua a fornire aggiornamenti sul traffico nella capitale. Le squadre sono impegnate a monitorare le condizioni della viabilità e a comunicare eventuali variazioni che interessano le principali arterie cittadine. La situazione viene costantemente aggiornata per informare gli utenti sui livelli di congestione e eventuali disagi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori Verdi di viale Parco del Celio fino a venerdì la strada dalle 21 circa sarà chiusa al transito prevista una modifica per le linee tranviarie 3:08 linea 3 proseguire autobus tra Porta Maggiore stazione Trastevere mentre le sera su Tram Tra Porta Maggiore e Valle Giulia sulla linea 8 il servizio proseguirà con bus navetta lungo tutto il percorso della linea per lavori di armamento dei Binari fino a venerdì 6 marzo è prevista la chiusura al traffico di via Daniele modifiche per le linee tranviarie 5:14 fino alle 18 manifestazione in via Leonida Bissolati all'angolo con via di San Nicola da Tolentino Pino le presti dell'Ambasciata degli Stati Uniti possibili chiusure al traffico https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-03-2026 ore 14:30 Traffico Roma del 04-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo code a tratti tra lo svincolo Casilina e lo... Traffico Roma del 04-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione mercoledì 4 marzo ben trovati sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna a partire dalla... The Hollywood Widow | DRAMA | Full Movie in English Una raccolta di contenuti su Traffico Roma del. Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Grandi eventi e viabilità, oggi la Roma-Ostia Half Marathon; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraio; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale. Traffico Roma del 04-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo code a tratti tra lo svincolo Casilina e lo svincolo ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la situazione del traffico raccordo ... romadailynews.it Roma, la città eterna intrappolata nel caos del traffico, si prepara a un ritardo che fa infuriare tutti: la Metro C non partirà prima del 2028. #Roma #MetroC #TrafficoRoma #MobilitàRoma #CaosRoma facebook