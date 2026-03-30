Il mercato dell’oro di Arezzo attraversa una fase di forte tensione. Sono state già chiuse 80 aziende, mentre sui mercati si registrano segnali di instabilità. L’allarme riguarda in particolare le esportazioni verso alcuni paesi, con molte piccole e medie imprese che operano principalmente con Dubai. La situazione è monitorata attentamente dalle autorità e dagli operatori del settore.

Arezzo, 30 marzo 2026 – “Il rischio è il blocco totale delle esportazioni verso alcuni mercati”.Tempesta perfetta sull’oro di Arezzo e sirena d’allarme per “diverse piccole e medie imprese che lavorano quasi esclusivamente con Dubai ”. Perché l’effetto estremo della guerra nell’area del Golfo, “significherebbe veder azzerato da un giorno all’altro il proprio fatturato”. Il quadro che disegna Maria Cristina Squarcialupi, al timone di Confindustria Federorafi e presidente di Unoaerre, gira sui numeri e sulle proiezioni a medio termine, ma pure sull’altalena delle oscillazioni del prezzo dei metalli preziosi. Uno status quo che alimenta l’instabilità, nemico numero uno di chi fa impresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oro, la tempesta perfetta. Hanno già chiuso 80 aziende, allarme sui mercati in bilico

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