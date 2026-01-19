Le nuove minacce di Trump sui dazi fanno soffrire i mercati temono la ‘tempesta perfetta’

Le recenti minacce di Trump riguardo ai dazi hanno generato preoccupazioni sui mercati finanziari, che temono una possibile escalation e una ‘tempesta perfetta’. Nonostante le reazioni iniziali, i mercati hanno mostrato una certa capacità di resilienza, ridimensionando i rischi legati alle tensioni commerciali e alle pressioni sulla Federal Reserve. Tuttavia, l’incertezza rimane alta, e gli operatori monitorano attentamente gli sviluppi futuri.

(Adnkronos) – I mercati finanziari finora hanno risposto con una sorprendente capacità di controllo a quasi tutti gli shock provocati dall'aggressività di Donald Trump: hanno sostanzialmente ridimensionato i rischi legati alle pressioni sulla Fed, mostrando di non credere fino in fondo a uno showdown, e hanno anche ricomposto con relativa calma le tensioni legate alla.

Bruxelles prende in considerazione il rinvio del voto sull'accordo Usa-Ue sui dazi, dopo le recenti minacce di Trump riguardo alla Groenlandia. L'intesa, stipulata con l'obiettivo di evitare ritorsioni commerciali, potrebbe essere rimandata per rispondere alle tensioni in corso. La decisione riflette l'attenzione dell'Unione Europea nel gestire relazioni complesse con gli Stati Uniti, mantenendo un equilibrio tra interessi economici e strategie diplomatiche.

