Riforma delle funzioni della Corte dei conti cosa comporta per i DSGA? Dalla polizza assicurativa alla tipizzazione delle colpe Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

La recente riforma delle funzioni della Corte dei Conti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, modifica il quadro normativo sulla responsabilità dei DSGA. Dal rafforzamento delle coperture assicurative alla definizione delle colpe, il nuovo testo approvato il 27 dicembre 2025 introduce importanti novità che interessano direttamente i dirigenti scolastici e il settore della gestione amministrativa pubblica.

