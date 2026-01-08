Riforma delle funzioni della Corte dei conti cosa comporta per i DSGA? Dalla polizza assicurativa alla tipizzazione delle colpe Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
La recente riforma delle funzioni della Corte dei Conti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, modifica il quadro normativo sulla responsabilità dei DSGA. Dal rafforzamento delle coperture assicurative alla definizione delle colpe, il nuovo testo approvato il 27 dicembre 2025 introduce importanti novità che interessano direttamente i dirigenti scolastici e il settore della gestione amministrativa pubblica.
Con l’approvazione definitiva del disegno di legge il 27 dicembre 2025, il quadro normativo sulla responsabilità per danno erariale viene riscritto. Il testo, che interviene sulla legge 14 gennaio 1994, n. 20, è stato pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale e ridefinisce in modo puntuale i confini della colpa grave e introduce nuove garanzie per chi gestisce risorse pubbliche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
