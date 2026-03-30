Orlandi secretata l’audizione di Marco Fassoni Accetti | C’è un’indagine in corso che lo vede coinvolto Niente convocazione per Raffaella Monzi | Non si è mai più ripresa dallo choc del rapimento cantava sempre e indossava parrucche

Da ilfattoquotidiano.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione bicamerale d’inchiesta su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha ascoltato il fotografo romano Marco Fassoni Accetti, coinvolto in un’indagine ancora in corso. La sua audizione è stata secretata, mentre non è stata convocata Raffaella Monzi, che ha subito un grave trauma dopo il rapimento dell’adolescente e si dedicava alla musica, indossando spesso parrucche.

Dopo oltre dieci anni di autodenunce e confessioni il fotografo romano Marco Fassoni Accetti è stato ascoltato dalla commissione bicamerale d’inchiesta su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Su richiesta dello stesso testimone l’audizione si è svolta in modalità segreta. L’audizione. La sua audizione è stata una maratona durata sette ore, tra le mura di Palazzo San Macuto. I commessi della Camera l’hanno definita “ la più lunga delle ottanta fin qui tenute, è iniziata alle 13 e si è conclusa poco prima delle 21?. Stando alle poche indiscrezioni filtrate, l’interrogatorio si sarebbe concentrato su depistaggi, menzogne e possibili complici di sesso femminile nella gestione mediatica dei rapimenti, con particolare attenzione alle persone vicine ad Accetti all’epoca dei fatti” (fonte: il Giornale Popolare). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Orlandi, secretata l’audizione di Marco Fassoni Accetti: “C’è un’indagine in corso che lo vede coinvolto”. Niente convocazione per Raffaella Monzi: “Non si è mai più ripresa dallo choc del rapimento, cantava sempre e indossava parrucche”

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