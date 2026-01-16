Emanuela Orlandi convocato in Commissione d’inchiesta Marco Fassoni Accetti l’uomo che si auto-accusò del rapimento

La Commissione d’inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi ha convocato formalmente Marco Fassoni Accetti per il 29 gennaio, secondo quanto riportato dall’Ansa. La convocazione si inserisce nell’ambito delle indagini atte a fare luce su casi irrisolti di scomparsa. La comunicazione ufficiale non è ancora arrivata, ma l’attenzione rimane alta su questa vicenda che coinvolge figure chiave e aspetti ancora da chiarire.

La comunicazione ufficiale ancora non è arrivata ma secondo quanto riportato dall’A nsa, la Commissione bicamerale di inchiesta che indaga sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi ha formalmente convocato Marco Fassoni Accetti per il 29 gennaio. Chi è Accetti. Il fotografo romano è noto per essersi autoaccusato nel 2013 del rapimento sia di Mirella Gregori sia di Emanuela Orlandi, senza portare mai a una svolta su entrambe le scomparse. In un confronto televisivo con il fratello della cittadina vaticana Pietro Orlandi, quest’ultimo disse al fotografo che secondo lui non aveva mai incontrato o conosciuto Emanuela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

