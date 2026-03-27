Poste Italiane ha annunciato l'avvio dei lavori di ristrutturazione nell'ufficio di Castelsangiovanni, parte di un progetto di aggiornamento della rete degli uffici polis nella provincia di Piacenza. L'intervento prevede un restyling completo dell'edificio e la trasformazione in un ufficio polis, con l'obiettivo di migliorare gli spazi e la funzionalità per gli utenti.

Da lunedì 30 marzo per i cittadini sarà disponibile un ufficio su container con tutti i servizi postali e finanziari sempre su via Bellini Procede la modernizzazione della rete degli uffici polis in provincia di Piacenza. Poste Italiane comunica che anche l’ufficio di castel San Giovanni è pronto per essere interessato da un totale restyling per la sua trasformazione in ufficio polis e per avere ambienti maggiormente confortevoli e l’inserimento dei nuovi servizi della Pubblica Amministrazione come quello di richiesta e rinnovo passaporto. L’ufficio, chiuso da qualche giorno, a partire da lunedì 30 marzo riaprirà presso un ufficio container situato presso lo stesso indirizzo dell’ufficio postale, in via Bellini 17, che sarà disponibile per i cittadini per tutto il periodo dei lavori che andranno avanti fino a giugno prossimo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Poste Italiane, al via i lavori anche nell'ufficio di Castelsangiovanni

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