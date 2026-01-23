Il direttore truffava gli anziani a Enna Poste Italiane condannata a risarcire 1,5 milioni di euro
A Enna, un ex direttore di Poste Italiane ha ingannato 20 anziani, promettendo investimenti eccessivamente redditizi. Dopo un procedimento durato 13 anni, la Corte d’Appello ha condannato Poste Italiane a risarcire le vittime con 1,5 milioni di euro. La vicenda evidenzia l’importanza di vigilare sulla tutela dei clienti più fragili e sulla trasparenza nei servizi finanziari.
Sgominata la banda che truffava gli anziani con le vendite porta a porta: oltre 1.200 vittime, sequestrati 2,5 milioni di euroÈ stata smantellata una banda che ha truffato oltre 1.
