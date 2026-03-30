Domani l’Italia affronta in trasferta la Bosnia in una partita valida per i playoff di qualificazione al Mondiale in Nord America. La sfida si svolge in un contesto in cui il paese si prepara a un anno di riforme, indipendentemente dall’esito della partita. Il torneo si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico, e questa partita rappresenta l’ultimo ostacolo per la qualificazione.

L’Italia domani giocherà contro la Bosnia, in trasferta, la finale play-off per andare al Mondiale, che si disputerà quest’estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. Dovranno, però, cambiare molte cose a livello burocratico. A cominciare dal settore giovanile, Mondiale o non, il calcio italiano dovrà necessariamente dare uno slancio a cosa non è andato negli ultimi anni. Franco Ordine scrive su Il Giornale: È scontato pensare che la qualificazione valga innanzitutto per la bacheca personale del ct Gattuso arrivato a Coverciano nello snodo più complicato scortato da una dose industriale di scetticismo. Non a caso Rino ha definito quella di Bergamo la partita più importante della sua carriera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ordine: “Per l’Italia sarà un anno di riforme, con o senza Mondiale”

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