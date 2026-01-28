Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Urso, ha detto che l’Italia sarà decisiva per far sì che il 2026 diventi l’anno delle grandi riforme in Europa. Lo ha affermato durante un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles, sottolineando il ruolo centrale del nostro paese in questa fase di cambiamento.

Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. Il caso Ice viene raccontato come una guerra civile negli Usa, ma i disordini sono locali e coprono uno scandalo miliardario in Minnesota. E mentre il dibattito arriva in Italia, una cosa è chiara: la propaganda rischia di creare tensioni reali, anche sulla sicurezza internazionale. L’economia dello sport continua a correre. Secondo le stime, nei prossimi venticinque anni il settore è destinato a quasi quadruplicare il proprio valore, passando dagli attuali 2,3 trilioni di dollari di ricavi annui a 8,8 trilioni nel 2050. 🔗 Leggi su Laverita.info

UE: Urso, Italia fondamentale per rendere il 2026 l'anno delle grandi riforme d'Europa

