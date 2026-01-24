L’ordine politico mondiale e l’ordine morale mondiale

Da bergamonews.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ordine politico mondiale si interseca con l’ordine morale, un tema affrontato da figure come il Papa “americano” Prevost e i cardinali Cupich, McElroy e Tobin, oltre a Monsignor Broglio. La loro riflessione evidenzia come le basi etiche e morali siano fondamentali per comprendere e orientare le dinamiche politiche globali, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra principi morali e strutture di potere nel contesto internazionale.

Meno male che c’è un Papa “americano” – Prevost – e che ci sono tre cardinali americani – Cupich, McElroy, Tobin – e un Ordinario militare americano – Monsignor Broglio – che, parlando dell’ordine politico mondiale, hanno osato tirare in ballo un livello fondativo originario dell’ordine politico: “l’ordine morale”. Da un anno, ma più compulsivamente nei giorni di Davos, politici, politologi, ideologi, accademici e opinionisti si affannano meritoriamente ad interpretare le mosse di Trump, di Putin, di Xi Jin ping, come gli antichi aruspici scrutavano i movimenti delle viscere degli animali sacrificati.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Il nuovo ordine mondialeIn questa vignetta, esploriamo il concetto di nuovo ordine mondiale, offrendo una riflessione critica e articolata su temi di attualità e potere.

Leggi anche: Il filo che riannoda l'ordine mondiale

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Price of Peace: Money, Democracy, and the Life of John Maynard Keynes - Zachary D. Carter

Video Price of Peace: Money, Democracy, and the Life of John Maynard Keynes - Zachary D. Carter

Argomenti discussi: L’ordine politico mondiale e l’ordine morale mondiale; Vivere nella verità | Carney, l’Ucraina e il nuovo ordine globale; L’ordine mondiale è finito, inizia una realtà brutale; I limiti del nuovo ordine mondiale di Carney - Appunti.

l ordine politico mondialeL’ordine politico mondiale e l’ordine morale mondialeDio è il Dio di tutti, tutti gli esseri umani sono figli di Dio, pertanto valgono liberté, égalité, fraternité, ben prima che fossero codificate nelle Dichiarazioni universali dei diritti ... bergamonews.it

l ordine politico mondialeIl nuovo ordine mondiale è la legge del più forte?Come Donald Trump e un decennio di guerre e trasformazioni hanno smantellato regole e convinzioni che esistevano da ottant'anni ... ilpost.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.