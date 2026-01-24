L’ordine politico mondiale e l’ordine morale mondiale

L’ordine politico mondiale si interseca con l’ordine morale, un tema affrontato da figure come il Papa “americano” Prevost e i cardinali Cupich, McElroy e Tobin, oltre a Monsignor Broglio. La loro riflessione evidenzia come le basi etiche e morali siano fondamentali per comprendere e orientare le dinamiche politiche globali, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra principi morali e strutture di potere nel contesto internazionale.

Meno male che c’è un Papa “americano” – Prevost – e che ci sono tre cardinali americani – Cupich, McElroy, Tobin – e un Ordinario militare americano – Monsignor Broglio – che, parlando dell’ordine politico mondiale, hanno osato tirare in ballo un livello fondativo originario dell’ordine politico: “l’ordine morale”. Da un anno, ma più compulsivamente nei giorni di Davos, politici, politologi, ideologi, accademici e opinionisti si affannano meritoriamente ad interpretare le mosse di Trump, di Putin, di Xi Jin ping, come gli antichi aruspici scrutavano i movimenti delle viscere degli animali sacrificati.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il nuovo ordine mondiale

