Chiusa una scuola nel bosco a Treviso l’ordinanza del sindaco | Abusiva L’ex maestra | Tanti bimbi senza vaccino anti-Covid

Dopo la chiusura di una scuola nel bosco a Treviso, il sindaco ha dichiarato l’attività abusiva. La struttura si presentava come un’istituzione alternativa, senza strumenti tradizionali come banchi e registri, puntando su un ambiente naturale e un metodo educativo diverso. L’ex insegnante ha sottolineato la presenza di molti bambini non vaccinati contro il Covid-19, sollevando questioni sulla sicurezza e sulla conformità alle normative sanitarie.

Si presentava come una «scuola alternativa», priva di banchi, campanelle e registri. Solo natura, tanto verde e un modello educativo lontano dai canoni tradizionali. Peccato però che la struttura immersa nel bosco a Monfumo (Treviso), nata durante la pandemia, fosse completamente abusiva, sprovvista di qualsiasi autorizzazione regionale. A far emergere le irregolarità, nei giorni scorsi, sono stati gli ispettori dell'Unità sanitaria locale (Usl) 2 Marca Trevigiana insieme ai carabinieri del Nas, che hanno acceso i riflettori sulla scuola gestita dall'associazione "Il Noce" di Pieve del Grappa. I 23 bambini .

