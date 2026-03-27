Lupi a Montemiletto | l' ordinanza del sindaco Minichiello

Il sindaco di Montemiletto ha firmato un’ordinanza in seguito alla presenza di lupi nel territorio comunale. La decisione riguarda la gestione della situazione e la sicurezza pubblica. La misura è stata adottata in risposta a segnalazioni di avvistamenti e presenze degli animali nel comune. Nessun dettaglio su ulteriori azioni o misure specifiche è stato comunicato.

I comportamenti da seguire a tutela della sicurezza pubblica, della tranquillità dei residenti e per la protezione degli animali domestici e da allevamento Il sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello ha firmato un'ordinanza a causa della presenza di esemplari di lupo nel territorio comunale. Di seguito il testo del provvedimento. "Oggetto: misure di prevenzione e sensibilizzazione relative alla presenza di esemplari di lupo (canis lupus) nel territorio comunale. che la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, all’art. 2 individua il lupo (canis lupus),... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Lupi a Montemiletto: l'ordinanza del sindaco Minichiello Articoli correlati Lupi, "vietato attirarli". Altra ordinanza di UcchielliAlla crescente presenza di lupi nel comune di Vallefoglia il sindaco Palmiro Ucchielli risponde con un’ordinanza. Lupo a Casalecchio: scatta l'ordinanza del sindacoE' fatto divieto di assumere quindi qualsiasi comportamento che possa attirare lupi o altri animali selvatici nelle zone abitate, come lasciare cibo...