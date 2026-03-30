Operazione Hate | indagine su rete estremista minorile

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno portato a termine un'operazione chiamata “Hate” che ha portato allo smantellamento di una rete di minorenni coinvolti in attività legate a gruppi neonazisti e accelerazionisti. L'indagine ha portato all'arresto di alcune persone e al sequestro di materiale utilizzato per la propaganda e la comunicazione tra i membri del gruppo.

OPERAZIONE “HATE”: SMANTELLATA UNA RETE MINORILE LEGATA A CIRCUITI NEONAZISTI E ACCELERAZIONISTI. Nelle prime ore della mattinata, in Abruzzo, Emilia?Romagna, Umbria e Toscana, il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, con il supporto dei Comandi Provinciali competenti, ha dato esecuzione a una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni de L’Aquila. L’intervento, denominato Operazione “Hate”, ha portato all’arresto di un diciassettenne pescarese e a una serie di perquisizioni nei confronti di altri minorenni coinvolti in attività di propaganda estremista. La misura cautelare nei confronti del diciassettenne. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Operazione “Hate”: indagine su rete estremista minorile Articoli correlati Bonus facciate, truffa da 77 milioni: indagine su commercialista e rete di società coinvolte.Maxi-truffa bonus facciate: un commercialista padovano al centro di un’indagine da 77 milioni Un commercialista ottantenne di Ponte di Piave, nel... Operazione antidroga a Palermo: undici persone fermate in un’ampia retata su rete di spaccio transnazionaleUndici persone sono state fermate in un’operazione congiunta delle forze dell’ordine a Palermo, nell’ambito di un’indagine che ha messo a nudo una... Contenuti utili per approfondire Operazione Hate indagine su rete... Argomenti discussi: Umbria, progettava una strage in una scuola: minore in carcere per istigazione e terrorismo; Progettava una strage in una scuola minore in carcere per istigazione e terrorismo. VIDEO | Operazione Hate su gruppi NeoNazi, arrestato un 17enne: perquisizioni e denunce anche a TeramoIl minore è indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di Detenzione di materiale con finalità di terrorismo ... ekuonews.it