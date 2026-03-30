Operazione anticamorra tra il casertano e Napoli

I carabinieri del Comando provinciale di Caserta e del Ros di Napoli stanno eseguendo un’operazione contro presunti affiliati a organizzazioni criminali tra il casertano e Napoli. Le forze dell’ordine hanno notificato numerose misure cautelari a carico di diversi indagati. L’azione si inserisce in un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

È in corso un’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, diretti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di numerosi indagati.I reati contestati, a vario titolo, vanno dall’associazione mafiosa al concorso esterno in associazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Operazione anticamorra tra il casertano e Napoli Articoli correlati Napoli, maxi operazione anticamorra di polizia e carabinieriDalle prime luci dell'alba, l'arma dei carabinieri e la polizia di stato sono impegnati in una vasta operazione anticamorra. Maxi operazione anticamorra all’alba: blitz nei quartieri di NapoliArma dei Carabinieri e Polizia di Stato in azione contro esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino-Savarese. Una selezione di notizie su Operazione anticamorra tra il casertano... Temi più discussi: Operazione anticamorra tra il casertano e Napoli; Secondigliano, fiamme sulla saracinesca dell’imprenditore dell’associazione antiracket; Blitz anticamorra tra Napoli e Caserta: numerosi arresti; Clan dei Casalesi, maxi operazione dei carabinieri: oltre 150 militari in azione all’alba. Napoli, blitz anticamorra tra Forcella e Arenaccia: arrestati due vertici dei clanNapoli – Due operazioni a distanza di poche ore, due gruppi criminali colpiti e un latitante scovato nel suo nascondiglio. La polizia di stato stringe il ... pupia.tv La pace tra i clan Giuliano e Mazzarella per spartirsi una Forcella oggi piena di turistiNell'operazione anticamorra condotta nella notte da polizia e carabinieri ha portato all'esecuzione di 71 misure cautelari nei confronti di esponenti ritenuti appartenenti a diversi clan attivi a ... fanpage.it Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti - facebook.com facebook Hamad #Medjedovic incanta Napoli: il pupillo di Novak #Djokovic conquista la Guerri Napoli Tennis Cup x.com