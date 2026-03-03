Alle prime luci dell'alba, forze dell'ordine, tra polizia e carabinieri, hanno avviato una vasta operazione anticamorra a Napoli. Le forze di sicurezza stanno effettuando numerose perquisizioni e arresti in diversi quartieri. L'intervento coinvolge numerosi agenti e viene svolto in modo coordinato. La operazione mira a contrastare attività illegali legate alla criminalità organizzata.

Dalle prime luci dell'alba, l'arma dei carabinieri e la polizia di stato sono impegnati in una vasta operazione anticamorra. I quartieri interessati I quartieri interessati dall'operazione delle forze dell'ordine sono: Vasto-Arenaccia, Borgo S.Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità nei confronti di numerosi esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino- Savarese. I dettagli I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Napoli terrà, presso gli uffici della Procura, alle ore 11. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, maxi operazione anticamorra di polizia e carabinieri

Blitz all’alba di carabinieri e polizia, operazione anticamorra a ScampiaDall’alba è in corso una operazione anticamorra congiunta della Polizia di Stato e dei Carabinieri nel quartiere di Scampia, a Napoli.

Maxi operazione anticamorra a Napoli: blitz all’alba contro i clan Contini, Mazzarella e Sequino-SavareseDalle prime luci dell’alba, Napoli è teatro di una vasta operazione anticamorra condotta congiuntamente dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di...

Maxi blitz anticamorra dei carabinieri di Napoli, 21 arresti

Contenuti utili per approfondire Napoli, maxi operazione anticamorra di...

Temi più discussi: Napoli, maxi operazione anticamorra di polizia e carabinieri; Maxi operazione anti camorra, scattano gli arresti: presi anche esponenti della 'Ndrangheta; CARABINIERI: NAPOLI, MAXI OPERAZIONE ANTICAMORRA IN CORSO NEI QUARTIERI CITTADINI; Video - Maxi operazione anticamorra a Napoli.

Napoli, maxi operazione anticamorra di polizia e carabinieriDalle prime luci dell'alba, l'arma dei carabinieri e la polizia di stato sono impegnati in una vasta operazione anticamorra. I ... msn.com

Blitz anticamorra nei quartieri di Napoli: scacco ai clan Contini, Mazzarella e Sequino-SavareseDalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri sono impegnati in una vasta operazione anticamorra nei quartieri cittadini Vasto-Arenaccia, Borgo S. Antonio Abate, Poggioreale ... internapoli.it

Corsa #Champions: cinque squadre per due posti. Le favorite fra #Napoli, #Roma, #Juve, #Como e #Atalanta in vista del rush finale x.com

Napoli, il Lago d'Averno si è tinto di rosa ...Continua - facebook.com facebook