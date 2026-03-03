Napoli maxi operazione anticamorra di polizia e carabinieri

Alle prime luci dell'alba, forze dell'ordine, tra polizia e carabinieri, hanno avviato una vasta operazione anticamorra a Napoli. Le forze di sicurezza stanno effettuando numerose perquisizioni e arresti in diversi quartieri. L'intervento coinvolge numerosi agenti e viene svolto in modo coordinato. La operazione mira a contrastare attività illegali legate alla criminalità organizzata.

Dalle prime luci dell'alba, l'arma dei carabinieri e la polizia di stato sono impegnati in una vasta operazione anticamorra. I quartieri interessati I quartieri interessati dall'operazione delle forze dell'ordine sono: Vasto-Arenaccia, Borgo S.Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità nei confronti di numerosi esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino- Savarese. I dettagli I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Napoli terrà, presso gli uffici della Procura, alle ore 11. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

