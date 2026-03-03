Alle prime luci dell’alba, forze dell’ordine hanno eseguito un’ampia operazione nei quartieri di Napoli, coinvolgendo carabinieri e polizia di Stato. Sono stati colpiti membri dei clan Contini, Mazzarella e Sequino-Savarese. I dettagli dell’intervento riguardano le attività di indagine e le operazioni di polizia in corso. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata su eventuali arresti o sequestri.

Maxi operazione anticamorra all'alba: blitz nei quartieri di Napoli

