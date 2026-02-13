Anna festeggiata al Palafrancescucci di Casnate con Bernate

Anna ha ricevuto i suoi riconoscimenti al Palafrancescucci di Casnate con Bernate, durante una serata dedicata alla pallavolo. La festa ha attirato numerosi appassionati, che hanno gremito le tribune. Il palazzetto si è acceso di entusiasmo, tra applausi e passione per lo sport. La cerimonia, patrocinata dal Comune e sostenuta da Coni e Fipav, ha celebrato l’eccellenza della pallavolo locale. Tra i presenti, anche alcuni giocatori e allenatori storici, che hanno condiviso ricordi e motivazioni. Un momento speciale, con il pubblico in piedi e il cielo che si rifletteva sulle

Un evento dedicato all'eccellenza della pallavolo ha animato il Palafrancescucci di Casnate con Bernate, accolto dal Comune con il patrocinio di Coni e Fipav. Anna Danesi, capitana della nazionale italiana, è stata presente come ospite d'onore per una serata che ha riunito quasi 900 giovani atlete, pallavolisti della provincia di Como, famiglie, tecnici e dirigenti. L'ingresso dell'azzurra è stato accompagnato da un lungo applauso che ha sottolineato la collaborazione tra realtà locali e la Federazione. Le felpe sociali hanno colorato le tribune, simboleggiando la vitalità del volley territoriale.