Giallo su auto Alfa Romeo 33 Stradale da €30milioni scomparsa a Brescia dopo la morte del proprietario Roberto Bersi; la vedova | ecco chi è stato

Una delle auto più rare al mondo, un Alfa Romeo 33 Stradale del valore di 30 milioni di euro, è scomparsa a Brescia poco dopo la morte del suo proprietario, Roberto Bersi. La vedova e i figli dell’industriale lombardo hanno denunciato il furto e chiedono di ritrovarla, affidandosi a uno studio legale di Napoli. La vettura, prodotta in meno di 20 esemplari negli anni ‘60, ha un valore inestimabile e ora la famiglia teme che possa essere venduta o distrutta. La polizia indaga

. Si tratta di un'auto rarissima, prodotta in meno di 20 esemplari a fine anni '60, che la vedova e i figli dell'industriale lombardo deceduto rivogliono indietro e per questo si sono affidati ad uno studio legale napoletano, quello dei fratelli Sergio e Angelo Pisani. Sulla vicenda la Procura di Milano ha aperto un'indagine. L'affare dell'auto storica E' un mercato florido quello delle auto storiche, con un giro d'affari di centinaia di milioni di euro, esploso a inizio millennio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giallo su auto Alfa Romeo 33 Stradale da €30milioni scomparsa a Brescia dopo la morte del proprietario Roberto Bersi; la vedova: "ecco chi è stato" Approfondimenti su Alfa Romeo 33 Stradale Alfa Romeo da 30 milioni di euro sparisce dopo la morte del proprietario, gli eredi denunciano per estorsione Un’Alfa Romeo da 30 milioni di euro scompare poco dopo la morte del suo proprietario. La nuova Alfa Romeo 33 Stradale torna ad Arese Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Alfa Romeo GTV6 | Alfa Corse Tribute - facebook.com facebook 1959 Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale 'Muso Basso' by Bertone. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.