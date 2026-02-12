Giallo su auto Alfa Romeo 33 Stradale da €30 ln scomparsa a Brescia dopo morte proprietario Bersi; la vedova | ecco chi è stato

La macchina, un’auto da sogno di rara bellezza e valore, è scomparsa da Brescia poco dopo la morte del suo proprietario, Bersi. La vedova e i figli vogliono riaverla indietro e si rivolgono a uno studio legale di Napoli. La polizia sta indagando sulla sparizione di questa vettura unica, stimata circa 30 milioni di euro.

Giallo su auto Alfa Romeo 33 Stradale da €30milioni scomparsa a Brescia dopo la morte del proprietario Roberto Bersi; la vedova: "ecco chi è stato". Si tratta di un'auto rarissima, prodotta in meno di 20 esemplari a fine anni '60, che la vedova e i figli dell'industriale lombardo deceduto rivogliono indietro e per questo si sono affidati ad uno studio legale napoletano, quello dei fratelli Sergio e Angelo Pisani. Sulla vicenda la Procura di Milano ha aperto un'indagine. L'affare dell'auto storica E' un mercato florido quello delle auto storiche, con un giro d'affari di centinaia di milioni di euro, esploso a inizio millennio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Una delle auto più rare al mondo, un Alfa Romeo 33 Stradale del valore di 30 milioni di euro, è scomparsa a Brescia poco dopo la morte del suo proprietario, Roberto Bersi.

