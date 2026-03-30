Nelle ultime settimane, la città ha registrato un aumento di furti e tentativi di furto, coinvolgendo sia le aree centrali che le zone periferiche. Un video diffuso mostra malviventi mentre aprono e cercano di portare via un’auto, contribuendo a rafforzare il timore tra i residenti. La situazione si protrae da diverse settimane senza segnali di diminuzione.

Non si arresta l’ondata di furti e tentativi di furto che da settimane sta interessando sia il centro cittadino che le zone periferiche, alimentando preoccupazione e senso di insicurezza tra i residenti. L’ultimo episodio si è verificato nella notte nel Comparto Biccari, dove due individui sono stati ripresi mentre si aggiravano con fare sospetto tra le traverse di Via La Torre. Secondo quanto ricostruito anche grazie a un video di sorveglianza, i due malviventi avrebbero individuato un’auto parcheggiata lungo la strada e avrebbero tentato di forzarne la serratura. Le immagini mostrano chiaramente il momento in cui riescono ad aprire il veicolo con l’intento di asportarlo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Ondata di furti in città, malviventi ripresi mentre aprono e provano a portar via un'auto: il video

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