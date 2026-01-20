Reggio Calabria 17 arresti per furti auto | le immagini dei malviventi in azione

Reggio Calabria ha condotto un’operazione che ha portato all’arresto di 17 persone, tra cui 7 in carcere e 10 ai domiciliari. Le indagini dei carabinieri hanno riguardato furti di auto, ricettazione, estorsione e possesso illegale di armi. Di seguito, vengono presentate le immagini dei sospetti in azione, nell’ambito di un’indagine volta a contrastare la criminalità nella zona.

Sono 17 le persone arrestate di cui 7 in carcere e 10 ai domiciliari nell’operazione dei carabinieri di Reggio Calabria nei confronti di soggetti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di furto aggravato, ricettazione, estorsione e detenzione abusiva di armi. Individuata un’organizzazione criminale con base operativa nel quartiere di Arghillà, dedita ai furti di autovetture. Secondo quanto emerso dalle indagini, i veicoli sottratti venivano smontati nel giro di poche ore per la rivendita dei pezzi oppure restituiti ai legittimi proprietari previo pagamento di una somma di denaro, secondo il collaudato meccanismo del cosiddetto cavallo di ritorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Reggio Calabria, 17 arresti per furti auto: le immagini dei malviventi in azione Leggi anche: Cremona, 4 arresti per furti: le immagini dei ladri in azione Reggio Calabria: furti auto per riciclare pezzi e cavalli di ritorno, arrestiDalle prime ore del mattino, i Carabinieri di Reggio Calabria stanno eseguendo un’ampia operazione contro furti di auto e riciclaggio di pezzi, con oltre 150 militari coinvolti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Furti di auto per riciclare ricambi, 17 arresti in Calabria; Auto rubate, smontate in poche ore o restituite con il cavallo di ritorno, 17 arresti a Reggio; Blitz Car-Cash: 17 arresti. Auto rubate, smontate in poche ore o restituite dietro riscatto; Controlli a tappeto della polizia locale: scattano arresti, denunce e maxi sanzioni. CARABINIERI * REGGIO CALABRIA «AUTO RUBATE E SMONTATE NEL QUARTIERE, LA BANDA CRIMINALE SGOMINATA CON 17 ARRESTI» - La corposa attività investigativa – avviata nell’ottobre del 2024 e conclusa nell’aprile del 2025 – è stata condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria anche con il ... agenziagiornalisticaopinione.it Reggio Calabria, auto rubate, smontate in poche ore o restituite con il cavallo di ritorno: così agiva la banda - Un'organizzazione dedita al furto di auto per smontarle o restituirle dietro il pagamento di un riscatto è stata individuata dai carabinieri di Reggio Calabria che stamani ... msn.com Un’organizzazione dedita al furto di auto per smontarle o restituirle dietro il pagamento di un riscatto è stata individuata dai carabinieri di Reggio Calabria che stamani hanno condotto un’operazione - denominata “car-cash” - per arrestare 17 persone in esecu - facebook.com facebook [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 5.1 ore 05:53 IT del 10-01-2026 a Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) Prof= 64.8 Km #INGV_44931612 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.