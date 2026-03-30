Oncoematologia Ail presenta libro su impatto di ambiente e stili vita

Verrà presentato mercoledì 1 aprile all’Università degli Studi di Milano-Bicocca un libro intitolato “L’impatto dell’ambiente e degli stili di vita nel rischio onco-ematologico”, che raccoglie gli atti del Convegno nazionale Ail 2024. Il volume raccoglie le relazioni e le discussioni tenutesi durante l’evento, focalizzandosi sulle relazioni tra fattori ambientali, comportamentali e il rischio di malattie onco-ematologiche.

(Adnkronos) – Raccoglie gli atti del Convegno nazionale Ail 2024, il volume dal titolo ‘L’impatto dell’ambiente e degli stili di vita nel rischio onco-ematologico’, che verrà presentato mercoledì 1 aprile all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Il libro, promosso dall’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma – edito da FrancoAngeli e con la prefazione di Giuseppe Toro, presidente nazionale Ail – nasce dall’esigenza di rendere disponibili i contributi scientifici, sociali e istituzionali emersi durante la quarta edizione del Convegno Ail ‘Curare è prendersi cura. Impatto ambientale e rischio sanitario, benessere e stili... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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