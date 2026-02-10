Un nuovo volume dell’Ail analizza come ambiente e stili di vita influenzino il rischio di tumori onco-ematologici. Gli esperti sottolineano che l'inquinamento atmosferico, le plastiche, i Pfas, ma anche l’alimentazione e i cambiamenti climatici giocano un ruolo importante. Si parla di prevenzione primaria, di stili di vita più sostenibili e di come il modello One Health possa aiutare a ridurre il rischio di queste malattie. La pubblicazione mette in luce la stretta connessione tra ambiente e salute, invitando a intervenire sui fattori di rischio modificabili

Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - L'impatto degli inquinanti atmosferici, delle plastiche e dei Pfas, l'alimentazione e la nutrizione, i cambiamenti climatici, l'inquinamento elettromagnetico, la prevenzione primaria, gli stili di vita sostenibili e il modello One Health. Sono solo alcuni dei temi raccolti nel volume 'L'impatto dell'ambiente e degli stili di vita nel rischio onco-ematologico', a cura di Aurelio Angelini e Mariaclaudia Cusumano, promosso da Ail - Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, e presentato oggi nella Sala Tatarella della Camera dei deputati su iniziativa di Luciano?Ciocchetti, vicepresidente XII Commissione Affari sociali della Camera, con il patrocinio dell'Intergruppo parlamentare One Health. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, in un volume Ail il ruolo di ambiente e stili vita nel rischio onco-ematologico

Questa mattina, a Roma, si è tenuto un incontro tra rappresentanti di Ail e istituzioni per parlare di prevenzione e rischi ambientali legati alle malattie onco-ematologiche.

