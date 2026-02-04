Ail in un volume l’impatto di ambiente e stili di vita sul rischio onco-ematologico

Questa mattina, a Roma, si è tenuto un incontro tra rappresentanti di Ail e istituzioni per parlare di prevenzione e rischi ambientali legati alle malattie onco-ematologiche. I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di fare squadra per ridurre i fattori di pericolo e promuovere uno stile di vita più sano. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e mettere in atto strategie concrete per tutelare la salute di tutti.

(Adnkronos) – Un momento di confronto istituzionale per ribadire che prendersi cura della salute significa anche ridurre i rischi ambientali, promuovere consapevolezza sociale e rafforzare strategie condivise per la prevenzione delle patologie onco-ematologiche. E' l'obiettivo con cui viene presentato il volume che raccoglie gli atti del Convegno nazionale Ail 2024, dal titolo 'L'impatto dell'ambiente e degli stili di vita nel rischio onco-ematologico'. Il testo – che verrà illustrato martedì 10 febbraio alle 12 nella Sala Tatarella della Camera dei deputati (via Uffici del Vicario, 21) – è a cura di Aurelio Angelini e Mariaclaudia Cusumano, promosso dall'Ail-Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, su iniziativa dell'onorevole Luciano Ciocchetti, vicepresidente XII Commissione Affari sociali della Camera, con il patrocinio dell'Intergruppo parlamentare One Health.

