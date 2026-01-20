canzoni sul saper vivere ad uso delle nuove generazioni pedrini torna con un nuovo progetto di teatro canzone

Omar Pedrini riprende il suo percorso artistico con un progetto di teatro-canzone intitolato “Canzoni sul saper vivere ad uso delle nuove generazioni”. Dopo il recente tour rock, l’artista bresciano si dedica nuovamente alla scena teatrale, proponendo un percorso musicale che invita alla riflessione sul vivere quotidiano. Un ritorno alla dimensione più intima e poetica della sua creatività, rivolta alle nuove generazioni e alle tematiche di interesse comune.

BRESCIA – Dopo il successo del tour rock di chiusura, Omar Pedrini torna al suo vecchio amore: il teatro. Lo fa con "Canzoni sul Saper Vivere ad uso delle Nuove Generazioni", uno spettacolo di teatro-canzone che lo vede alla regia e rappresenta oggi la piena e consapevole maturità artistica dell'artista. Ispirato al celebre "Trattato sul saper vivere ad uso delle giovani generazioni" di Raoul Vaneigem, lo spettacolo prende le mosse dal pensiero del movimento situazionista, e in particolare dal suo manifesto: rifiuto della passività, centralità dell'esperienza vissuta, critica alla ripetizione e all'impoverimento della vita quotidiana, invito a "vivere" e non semplicemente a sopravvivere.

