Serata rock al Teatro Govi con i Seventhree e la partecipazione di Omar Pedrini

Sabato 10 gennaio, il Teatro Govi ospiterà una serata dedicata al rock con i Seventhree, band composta da Marco Pendola, Luca Borriello e Leonardo Bruzza. La serata vedrà anche la partecipazione di Omar Pedrini, offrendo al pubblico un appuntamento di musica dal vivo in un contesto sobrio e di qualità. Un’occasione per ascoltare live le sonorità rock in un ambiente intimo e accogliente.

School of Rock Live La Scuola di Musica Opus 1 apre il 2026 con una serata di musica rock dal vivo, ospitata negli spazi del Centro Culturale Polivalente – Sala Margherita Hack. 6 gennaio 2026 Inizio concerti ore 18.30 Castelbellino Stazione - Via F

