Serata rock al Teatro Govi con i Seventhree e la partecipazione di Omar Pedrini
Sabato 10 gennaio, il Teatro Govi ospiterà una serata dedicata al rock con i Seventhree, band composta da Marco Pendola, Luca Borriello e Leonardo Bruzza. La serata vedrà anche la partecipazione di Omar Pedrini, offrendo al pubblico un appuntamento di musica dal vivo in un contesto sobrio e di qualità. Un’occasione per ascoltare live le sonorità rock in un ambiente intimo e accogliente.
Sabato 10 gennaio il Teatro Govi si trasforma nel tempio del Rock: sul palco arrivano i Seventhree. Tutta l’energia di Marco Pendola, Luca Borriello e Leonardo Bruzza per una serata indimenticabile all'insegna della grande musica.Very special guest: Omar Pedrini, una vera leggenda del rock. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
