Omaggio a Tadd Dameron al Miles Davis jazz club | sul palco un quartetto d’eccezione guidato dal pianista Oscar Zenari

Al Miles Davis Jazz Club si è svolto un concerto dedicato a Tadd Dameron, figura di rilievo nel jazz moderno. Sul palco si sono esibiti un quartetto guidato dal pianista Oscar Zenari, che ha interpretato composizioni e temi del compositore statunitense. La serata ha mostrato un repertorio incentrato su melodie e armonie tipiche di Dameron, con un’attenzione particolare all’eleganza e alla complessità musicale.

Una serata dedicata a Tadd Dameron, figura centrale del jazz moderno, compositore raffinato e architetto di un linguaggio capace di unire eleganza melodica, armonie sofisticate ed energia bebop. Il Miles Jazz Club ospita un quartetto d’eccezione guidato dal pianista Oscar Zenari, che rende omaggio a uno dei grandi maestri del jazz attraverso un repertorio intenso e senza tempo. Un viaggio musicale tra alcune delle pagine più significative di Dameron, dove lirismo e modernità si fondono in un dialogo vivo, profondo e coinvolgente. Oscar Zenari – pianoforteClaudio Giambruno – sax (special guest)Diego Tarantino – contrabbassoFabrizio Giambanco – batteria Sabor Latino fa tappa a Bagheria: nella “Città delle Ville” i profumi, i sapori e l’energia travolgente dell’America Latina 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Omaggio a Tadd Dameron al Miles Davis jazz club: sul palco un quartetto d’eccezione guidato dal pianista Oscar Zenari Articoli correlati Gaetano Riccobono in concerto al Miles Davis jazz club, sul palco anche il sassofonista Stefano D’AnnaUn concerto che celebra il mainstream jazz delle grandi voci e dei grandi compositori americani, riportando al centro della scena il fascino senza... Gypsy swing nights al Miles Davis jazz club: sul palco il Yannis Constans & Davide Rizzuto QuartetIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sul palco, quattro musicisti d’eccellenza si incontrano per un progetto...