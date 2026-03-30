Omaggio a Tadd Dameron al Miles Davis jazz club | sul palco un quartetto d’eccezione guidato dal pianista Oscar Zenari
Al Miles Davis Jazz Club si è svolto un concerto dedicato a Tadd Dameron, figura di rilievo nel jazz moderno. Sul palco si sono esibiti un quartetto guidato dal pianista Oscar Zenari, che ha interpretato composizioni e temi del compositore statunitense. La serata ha mostrato un repertorio incentrato su melodie e armonie tipiche di Dameron, con un’attenzione particolare all’eleganza e alla complessità musicale.
Una serata dedicata a Tadd Dameron, figura centrale del jazz moderno, compositore raffinato e architetto di un linguaggio capace di unire eleganza melodica, armonie sofisticate ed energia bebop. Il Miles Jazz Club ospita un quartetto d’eccezione guidato dal pianista Oscar Zenari, che rende omaggio a uno dei grandi maestri del jazz attraverso un repertorio intenso e senza tempo. Un viaggio musicale tra alcune delle pagine più significative di Dameron, dove lirismo e modernità si fondono in un dialogo vivo, profondo e coinvolgente. Oscar Zenari – pianoforteClaudio Giambruno – sax (special guest)Diego Tarantino – contrabbassoFabrizio Giambanco – batteria Sabor Latino fa tappa a Bagheria: nella “Città delle Ville” i profumi, i sapori e l’energia travolgente dell’America Latina 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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