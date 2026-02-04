Gaetano Riccobono in concerto al Miles Davis jazz club sul palco anche il sassofonista Stefano D’Anna

Questa sera al Miles Davis jazz club, Gaetano Riccobono ha portato il suo talento sul palco. Con lui c’era anche Stefano D’Anna, il sassofonista. La serata ha celebrato il jazz classico americano, con pezzi delle grandi voci e compositori di Broadway. Il pubblico ha ascoltato con entusiasmo, lasciandosi coinvolgere dal fascino senza tempo di questa musica.

