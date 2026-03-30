Oltre i like online rieducare alla comunicazione interpersonale e ai feedback reali

Negli ultimi anni, il crescente utilizzo di strumenti digitali ha portato a un aumento del rischio di dipendenza e a un progressivo isolamento sociale. Questo fenomeno ha inciso sulla qualità delle relazioni interpersonali, riducendo le occasioni di comunicazione diretta e di scambio di feedback autentici. La tendenza a privilegiare i “like” online si accompagna a una diminuzione delle interazioni faccia a faccia, rendendo più difficile mantenere rapporti concreti e significativi.

L’uso eccessivo degli strumenti digitali e del web espone a rischio di dipendenza, oltre che ad incentivare l’isolamento sociale e l’impoverimento delle relazioni interpersonali. La comunicazione tra ragazzi è fortemente influenzata dall’uso del digitale, dei social network e delle chat con la rapida condivisione di messaggi e commenti, alla ricerca di like e dell’approvazione sociale condivisa e che oggi sembrano sostituire quasi completamente le relazioni personali e dirette. La fase di socializzazione secondaria riveste particolare importanza per lo sviluppo della persona in età evolutiva: è nelle esperienze dirette con l’altro che l’individuo sperimenta la comunicazione, quale strumento di espressione del proprio pensiero e delle proprie idee. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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