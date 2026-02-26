standard. Lo confermano le dichiarazioni sconsolate che Nathan Trevallion, il padre dei tre bambini sottratti, ha rilasciato a Repubblica. I suoi figli, spiega indicando la sua vecchia dimora ai limiti del bosco, «dal primo giorno mi dicono che vogliono venire a casa, questa casa. È il posto della nostra anima, per tutti e cinque. È stato il nostro paradiso per tre anni e non riesco ancora a capire perché ce l’hanno tolto». Poi arriva ciò che le autorità evidentemente volevano sentirsi dire: «Abbiamo deciso che accetteremo gli standard italiani. Lo farò, che ne sia convinto o no. Allargheremo il nostro casolare qui a Palmoli, ingloberemo un bagno a secco, rifaremo gli infissi. 🔗 Leggi su Laverita.info

I Trevallion cedono Gli assistenti sociali sono vicini alla meta: rieducare la famiglia

