Comunicazione ed Eventi legati al Pon Metro Plus oltre centomila euro alla Europa Due Media

Europa Due Media & Congress di Massimiliano Cavaleri si è aggiudicata, per oltre 116mila euro, l’incarico di comunicazione e valutazione dei servizi di organizzazione eventi e networking finanziati dal Pon Metro Plus 2021-2027, in collaborazione con il Comune. L’intervento mira a potenziare le attività di comunicazione e gestione degli eventi legati alle iniziative di sviluppo territoriale, garantendo un supporto qualificato e trasparente nell’utilizzo dei fondi pubblici.

La società Europa Due Media & Congress di Massimiliano Cavaleri si è aggiudicata, per un importo di oltre 116mila euro, l'attività di comunicazione e valutazione, per conto del Comune, dei servizi di organizzazione eventi e networking grazie ai fondi Pon Metro Plus 2021-2027 per l'assistenza.

