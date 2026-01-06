Comunicazione ed Eventi legati al Pon Metro Plus oltre centomila euro alla Europa Due Media

Da messinatoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Europa Due Media & Congress di Massimiliano Cavaleri si è aggiudicata, per oltre 116mila euro, l’incarico di comunicazione e valutazione dei servizi di organizzazione eventi e networking finanziati dal Pon Metro Plus 2021-2027, in collaborazione con il Comune. L’intervento mira a potenziare le attività di comunicazione e gestione degli eventi legati alle iniziative di sviluppo territoriale, garantendo un supporto qualificato e trasparente nell’utilizzo dei fondi pubblici.

La società Europa Due Media & Congress di Massimiliano Cavaleri si è aggiudicata, per un importo di oltre 116mila euro, l'attività di comunicazione e valutazione, per conto del Comune, dei servizi di organizzazione eventi e networking grazie ai fondi Pon Metro Plus 2021-2027 per l'assistenza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

comunicazione ed eventi legati al pon metro plus oltre centomila euro alla europa due media

© Messinatoday.it - Comunicazione ed Eventi legati al Pon Metro Plus, oltre centomila euro alla Europa Due Media

Leggi anche: Caso Ranucci, Giorgia sfida Schlein. Il M5s la insulta: «Ragazza pon pon»

Leggi anche: Circoscrizioni, FI: "Utilizzabili 5 milioni del Pon Metro plus per finanziarne le attività"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Comunicazione ed Eventi legati al Pon Metro Plus, oltre centomila euro alla Europa Due Media.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.