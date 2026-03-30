Un video che mostra un cane in viaggio su un autobus in Alaska ha conquistato oltre 50 milioni di visualizzazioni online. La clip ritrae l’animale seduto tranquillo, con un posto riservato, mentre l’autobus attraversa paesaggi innevati. Il video, nato come semplice scatto quotidiano, è diventato virale, attirando l’attenzione di un vasto pubblico sui social media.

Ci sono video che attraversano lo schermo e ti arrivano dritti al cuore, senza preavviso. Sono quelli che ti fanno fermare mentre scorri distrattamente il , quelli che ti strappano un sorriso e che condividi immediatamente con qualcuno. Il video di un gruppo di cani che sale ordinatamente su un bus in Alaska, ciascuno diretto verso il proprio posto assegnato, è esattamente questo tipo di contenuto. In una settimana ha superato i 50 milioni di visualizzazioni su TikTok, conquistando letteralmente il mondo. La magia avviene a Skagway, una cittadina costiera dell’Alaska, dove Mo e Lee Thompson gestiscono Mo Mountain Mutts, un’attività di addestramento e passeggiate per cani. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ogni cane ha il suo posto assegnato: il bus più virale dell’Alaska ha conquistato 50 milioni di persone

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