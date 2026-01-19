Milioni di stream su Spotify nessun live più di 30 canzoni in tre mesi | il mistero della voce neo-soul che ha conquistato il web

Un’artista emergente ha conquistato il web con oltre 30 canzoni pubblicate in tre mesi e milioni di streaming su Spotify. Pur senza esibirsi dal vivo, la sua voce neo-soul ha attirato l’attenzione degli ascoltatori. Spotify descrive il suo stile come un equilibrio tra l’eleganza del soul tradizionale e la sensibilità dell’R&B contemporaneo, creando un sound autentico e coinvolgente.

S potify definisce il suo sound un mix tra « l’eleganza del soul classico e la vulnerabilità dell’R&B moderno ». Non ha mai suonato dal vivo e continua a pubblicare tracce musicali alla velocità della luce. Nonostante ciò, Sienna Rose è arrivata a 2,6 milioni di ascoltatori mensili, e tre delle sue tracce – Into the Blue, Safe With You e Where Your Warmth Begins – sono finite nella playlist Viral 50 USA. Alcuni la definiscono «una cantante neo-soul anonima», molti sospettano che si tratti dell’ ennesima artista creata con l’intelligenza artificiale. 8 cose che possiamo già fare con l’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La scrittrice siciliana racconta il capitolo più complesso della saga che ha conquistato milioni di lettori, tra ricerca storica, radici popolari e il bisogno di tornare indietro per capire un’ascesa

Ha conquistato due giudici su tre con un piatto (quasi) perfetto. Chi è il concorrente più anziano di sempre dello show di aspiranti chef

