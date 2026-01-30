I 50 anni di Errico Porzio il pizzaiolo napoletano che ha conquistato il cuore di milioni di persone

Errico Porzio ha spento 50 candeline. Il pizzaiolo napoletano ha festeggiato il suo compleanno il 29 gennaio, circondato da amici e parenti in un locale di Napoli. È diventato famoso sui social per la sua pizza e il suo modo di lavorare, attirando l’attenzione di migliaia di persone. La serata è stata una festa semplice e conviviale, senza troppi fronzoli, ma con tanta allegria e passione per la pizza.

Ha compiuto 50 anni il 29 gennaio Errico Porzio, il famoso pizzaiolo napoletano, star dei social oltre che delle pizzerie e della pizza, e li ha festeggiati in un noto locale alla presenza di numerosi amici e parenti. Tra gli invitati, anche i genitori del giovane Andrea, il pizzaiolo da lui assunto che qualche anno fa si era tolto la vita in un momento di depressione. Il pizzaiolo è stato inondato di messaggi di auguri oltre che dai suoi clienti anche da tantissimi personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport, partendo da Emanuele Calaiò, l'ex centrocampista del Napoli, tanto per fare un esempio, per arrivare a Gigi D'Alessio, passando anche per alcuni dei suoi più famosi colleghi pizzaioli.

