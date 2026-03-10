Oggi, 10 marzo, si ricorda Santa Maria Eugenia di Gesù, fondatrice di una congregazione religiosa dedicata alla formazione delle giovani, in particolare delle ragazze della borghesia. La sua opera si concentrò sull'educazione e sulla diffusione del Vangelo tra le giovani della società. La sua figura è associata alla creazione di un'istituzione che si occupò di accompagnare le ragazze nel percorso di fede.

Santa Maria Eugenia di Gesù è stata la fondatrice di una congregazione religiosa dedita alla formazione delle ragazze, in particolare le giovani borghesi da condurre alla fede. Ricorre oggi, 10 marzo, la memoria liturgica di santa Maria Eugenia di Gesù, che fu la fondatrice della Congregazione delle Suore dell’Assunzione in Francia nel XIX secolo. Nata a Metz il 25 agosto 1817 con il nome di Anna Milleret de Brou in una famiglia di origine italiana, cresce in un ambiente liberale. Dopo la morte della madre, avvenuta quando aveva 15 anni, vive un periodo di profonda apatia spirituale pur avendo ricevuto per parte materna un’educazione cristiana. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 10 marzo, Santa Maria Eugenia di Gesù: portò il Vangelo alle giovani della società

Articoli correlati

Vangelo del 10 febbraio 2026: Gesù smaschera una religiosità che si ferma alle apparenzeMeditiamo il Vangelo del 10 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don...

Vangelo del 1° marzo 2026: trasfigurazione di GesùMeditiamo il Vangelo del 1° marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi...

Una raccolta di contenuti su Santa Maria Eugenia

Discussioni sull' argomento Santo del giorno 10 Marzo 2026: San Simplicio, papa; Festa dell’8 marzo, una giornata per celebrare 80 anni dal diritto al voto delle donne; Almanacco di Oggi Martedì 10 marzo 2026.

Santa Messa Rai 1 oggi 8 marzo/ Diretta video S. Maria Aracoeli in Roma. Papa Leone XIV con Angelus QuaresimaSanta Messa Rai 1 oggi 8 marzo 2026: terza domenica di Quaresima col Vangelo della Samaritana. Angelus e Messa con Papa Leone a Roma ... ilsussidiario.net

Avviso modifica alla viabilità (Ord. n. 38/2026) Occupazione temporanea di suolo pubblico Santa Maria delle Mole svolgimento Mercato Forte dei Marmi Si informa la cittadinanza che, come da Ordinanza n. 38 del 10/02/26, dalle ore 19.00 del giorno 13 alle or - facebook.com facebook