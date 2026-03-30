Almanacco | Lunedì 30 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Da pisatoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 30 marzo è il 89° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 276 giorni ancora da trascorrere. Oggi si celebra San Amadeo, mentre il proverbio del giorno fa riferimento a un santo di marzo. Tra gli eventi storici più noti, nel 1867, l’Alaska fu venduta dalla Russia agli Stati Uniti per 7,2 milioni di dollari.

Celine Marie Claudette Dion - cantante canadese. E' occasionalmente anche attrice, cantautrice e stilista. Nativa francofona, canta per lo piu' in francese e in inglese, ma anche in spagnolo, giapponese ed in italiano (1968) Paola Iezzi - parte di un duo musicale pop italiano, fondato a Milano nel 1996 dalle sorelle cantautrici, musiciste e produttrici Paola Iezzi e Chiara Iezzi (1974) PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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