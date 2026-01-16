Officina abusiva | attività illecita e gestione non autorizzata di rifiuti

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Bagnacavallo hanno scoperto un’attività di autoriparazione abusiva in un Comune della Bassa Romagna, gestita senza le autorizzazioni previste dalla legge. L’indagine ha inoltre rilevato una gestione irregolare di rifiuti speciali, sia pericolosi che non, evidenziando un’attività illecita che mette a rischio l’ambiente e la sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli, i militari hanno accertato che l'attività di autofficina veniva svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza l'iscrizione nel registro previsto dalla normativa vigente. Inoltre, i rifiuti prodotti dall'attività risultavano stoccati e gestiti in violazione delle disposizioni ambientali.

