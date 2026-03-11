fficina Pasolini | il programma di marzo tra musica e cinema

Inizia a marzo la rassegna dell’Officina Pasolini, un evento che propone un calendario ricco di appuntamenti tra musica, cinema, teatro e arti visive. La programmazione include spettacoli di cantautorato femminile, proiezioni di film dedicati a temi sociali, concerti di musica classica e rappresentazioni teatrali. La serie di eventi si svolge in diverse location, coinvolgendo artisti e pubblico in un’offerta culturale variegata.

Cosa: Una rassegna multidisciplinare che spazia dal cantautorato femminile al cinema d'impegno sociale, fino alla grande chitarra classica e al teatro. Dove e Quando: Teatro Eduardo De Filippo (Roma), dal 16 al 31 marzo 2026. Perché: Per scoprire i nuovi talenti della scena italiana in un Hub culturale d'eccellenza diretto da Tosca. L'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini si conferma come uno dei cuori pulsanti della creatività romana, inaugurando un mese di marzo 2026 ricco di appuntamenti che intrecciano memoria storica e sperimentazione contemporanea. Sotto la direzione artistica di Tosca, il Laboratorio di Alta formazione artistica della Regione Lazio si trasforma in un palcoscenico aperto, dove la canzone d'autore dialoga con il cinema inclusivo e il virtuosismo strumentale.