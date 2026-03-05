Offerta di lavoro l' Autorità portuale di Livorno cerca un segretario generale | requisiti e come fare domanda

L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha pubblicato un annuncio di ricerca per un segretario generale. La selezione riguarda un candidato che dovrà soddisfare determinati requisiti e seguire le modalità indicate per presentare domanda. La posizione è aperta e la procedura di selezione è in corso.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale è alla ricerca di un segretario generale. Sul sito ufficiale dell'ente domani, venerdì 6 marzo, verrà pubblicato l'avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse. “L'avviso non ha natura concorsuale e non prevede procedure selettive né graduatoria di merito. La raccolta delle manifestazioni di interesse è finalizzata esclusivamente ad acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione del presidente ai fini della proposta di nomina” sottolinea l'Authority. Dopo aver fornito un breve inquadramento sull'incarico, il bando stabilisce i requisiti minimi per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Musei civici, il Comune di Livorno cerca un nuovo direttore scientifico: requisiti e come fare domandaIl Comune di Livorno ha pubblicato la procedura per la nomina del direttore scientifico dei Musei Civici (Fattori e Museo della Città).

Autorità Portuale, un avviso pubblico per individuare il segretario generale"L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale procederà all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che siano...

