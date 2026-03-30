Le associazioni Legambiente, Cilento Palestina, Anpi, Donne in Nero, Mediterraneo Video Festival e Archeo Cilento hanno deciso di annullare il presidio di protesta programmato per martedì 31 marzo vicino all’Hotel Ariston a Paestum. La presenza di Ofer Winter, prevista in quell’occasione, non si terrà più. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle organizzazioni coinvolte.

Le associazioni ritirano la mobilitazione del 31 marzo, ma annunciano possibili nuove proteste sui pacchetti vacanza destinati ai militari Le associazioni Legambiente, Cilento Palestina, Anpi, Donne in Nero, Mediterraneo Video Festival e Archeo Cilento hanno annullato il presidio di protesta previsto per martedì 31 marzo nei pressi dell’Hotel Ariston a Paestum. La decisione è scaturita dalla notizia che Ofer Winter, definito dalle organizzazioni promotrici un "sospetto criminale di guerra", non sarà più presente sul territorio campano. Una mancata partecipazione legata alla "pronta e determinata mobilitazione della società civile, delle associazioni e dei cittadini che hanno espresso con forza preoccupazione e dissenso". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Ofer Winter non sarà a Paestum, le associazioni annullano il presidio all'Hotel Ariston

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