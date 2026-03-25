Il generale israeliano Ofer Winter a Capaccio Paestum Legambiente | Inaccettabile

Legambiente ha criticato la partecipazione del generale israeliano Ofer Winter a un evento previsto a Capaccio Paestum durante la Pasqua ebraica. L'associazione ha definito la scelta inaccettabile e ha espresso la propria opposizione alla presenza di una figura militare coinvolta in attività militari. La presenza del generale è stata annunciata come parte dell'iniziativa, che si svolgerà nel territorio durante le festività.

L'associazione chiede chiarezza alle istituzioni sull'evento previsto durante la Pasqua ebraica: "Il silenzio è complicità" L'associazione ambientalista precisa che l'ufficiale non rappresenta un semplice ospite internazionale, ma una figura al centro di gravi accuse, ripetutamente chiamata in causa da organizzazioni e attivisti per il ruolo ricoperto nelle operazioni militari nei territori palestinesi. Secondo Legambiente, la natura privata dell'iniziativa non ne attenua la rilevanza, poiché il coinvolgimento di un profilo simile genera inevitabilmente un impatto pubblico e politico. "Riteniamo inaccettabile - si... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Il generale israeliano Ofer Winter a Capaccio Paestum, Legambiente: "Inaccettabile" Articoli correlati Ofer Winter a Capaccio Paestum, Potere al Popolo contro l'ex generale israeliano: "Inaccettabile che circoli liberamente in Italia"Aria di protesta, nel salernitano: dal 31 marzo al 9 aprile Ofer Winter sarà invitato speciale presso l’Hotel Ariston a Capaccio-Paestum, sulle coste... Capaccio Paestum, si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani: nasce Paestum FormIl nuovo polo d’eccellenza della formazione campana, nato dalla pluridecennale esperienza sul campo di Attilio Cernelli e la vision di Emilio Junior... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ofer Winter Temi più discussi: Israele, un ex generale dell’esercito in vacanza in Italia: le proteste per evitare che arrivi; Strada (Pd), 'a generale israeliano Ofer Winter sia negato l'accesso in Italia'; Arrestate Ofer Winter, genocida!; Ex generale israeliano atteso in vacanza in Italia, l'appello: È un criminale di guerra, no a un nuovo caso Almasri. Il gen. Winter rivendica tutto. Ma il viaggio in Italia è in bilicoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Il gen. Winter rivendica tutto. Ma il viaggio in Italia è in bilico pubblicato il 25 Marzo 2026 a firma di Alessandro Mantovani ... ilfattoquotidiano.it Capaccio Paestum, visita del generale israeliano Ofen Winter: il no di LegambienteLegambiente Paestum dice no alla presenza del generale israeliano Ofer Winter, annunciato come relatore ospite speciale durante un evento previsto a Paestum nel periodo ... ilmattino.it Il 31 marzo Ofer Winter, criminale di guerra israeliano, potrebbe mettere piede in Italia. Abbiamo sottoscritto un appello, che ripubblichiamo di seguito, perché l'Italia applichi lo Statuto di Roma e disponga l'arresto di questa persona. Prepariamoci alla mobilitaz - facebook.com facebook Ofer Winter, ex generale di brigata dell'esercito israeliano, secondo i report dell'Onu e di Amnesty International, responsabile della morte di civili palestinesi durante diverse operazioni militari, è atteso in Italia dal 31 marzo al 9 aprile per i festeggiamenti legati x.com