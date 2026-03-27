Il generale israeliano Ofer Winter ha confermato tramite i propri canali social di non essere in viaggio verso Paestum durante la Pasqua ebraica, smentendo le voci circolate nelle ultime settimane. Le indiscrezioni riguardavano un suo possibile arrivo nel Cilento, ma lui ha precisato che non ci saranno spostamenti in quella zona in questo periodo. La notizia ha fatto seguito a una serie di speculazioni pubbliche.

Dopo le mobilitazioni nel Cilento e le accuse di crimini di guerra, l'ufficiale chiude il "caso" sui suoi canali social difendendo le operazioni militari: "Pronto a pagarne il prezzo" Il generale israeliano Ofer Winter non trascorrerà la Pasqua ebraica a Paestum. È lo stesso alto ufficiale a smentire definitivamente, attraverso i propri canali social, le voci di un suo imminente arrivo nel Cilento, indiscrezioni che avevano scatenato nei giorni scorsi una forte ondata di proteste. Rispondendo in modo provocatorio alle polemiche locali e all'esposto presentato da Amnesty International alla Procura di Roma per presunti crimini di guerra, Winter ha definito "terroristi" i suoi detrattori europei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Ofer Winter non verrà a Paestum, la replica alle accuse: "Fiero se l'Europa mi bandisce"

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