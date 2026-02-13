Perseguita per quattro anni i vicini di casa | 64enne arrestato con l’aggravante da odio razziale

Un uomo di 64 anni di Pavia è stato arrestato dopo aver molestato i vicini di casa per più di tre anni, con motivazioni legate a pregiudizi razziali. La lunga serie di comportamenti aggressivi ha causato disagio e paura tra le persone che abitano nello stesso stabile. Le autorità hanno deciso di intervenire dopo numerose segnalazioni e denunce da parte della famiglia colpita.

Pavia, 13 febbraio 2026 – Per oltre tre anni ha vessato fisicamente e verbalmente i propri vicini di casa di origine straniera. E così con le accuse di atti persecutori e lesioni aggravate dall'odio razziale, un uomo di 64 anni residente a Pavia è finito in carcere. Ad arrestarlo è stata oggi la polizia, a seguito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Percosse e lancio di acido. L'attività investigativa, condotta dagli uomini della squadra mobile, ha permesso di ricostruire un preoccupante quadro di violenze e vessazioni che continuava dal 2022. L'uomo avrebbe messo in atto "una sistematica attività persecutoria nei confronti della propria vicina di casa e dei suoi figli minori - sottolinea una nota della Questura -, manifestatasi attraverso minacce di morte, insulti dal chiaro contenuto discriminatorio e razzista, nonché aggressioni fisiche ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La donna, ormai isolata in casa, ha subito violenze e umiliazioni.

