Un uomo di 64 anni di Pavia è stato arrestato dopo aver molestato i vicini di casa per più di tre anni, con motivazioni legate a pregiudizi razziali. La lunga serie di comportamenti aggressivi ha causato disagio e paura tra le persone che abitano nello stesso stabile. Le autorità hanno deciso di intervenire dopo numerose segnalazioni e denunce da parte della famiglia colpita.

Pavia, 13 febbraio 2026 – Per oltre tre anni ha vessato fisicamente e verbalmente i propri vicini di casa di origine straniera. E così con le accuse di atti persecutori e lesioni aggravate dall'odio razziale, un uomo di 64 anni residente a Pavia è finito in carcere. Ad arrestarlo è stata oggi la polizia, a seguito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Percosse e lancio di acido. L'attività investigativa, condotta dagli uomini della squadra mobile, ha permesso di ricostruire un preoccupante quadro di violenze e vessazioni che continuava dal 2022. L'uomo avrebbe messo in atto "una sistematica attività persecutoria nei confronti della propria vicina di casa e dei suoi figli minori - sottolinea una nota della Questura -, manifestatasi attraverso minacce di morte, insulti dal chiaro contenuto discriminatorio e razzista, nonché aggressioni fisiche ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Perseguita per quattro anni i vicini di casa: 64enne arrestato con l’aggravante da odio razziale

La donna, ormai isolata in casa, ha subito violenze e umiliazioni.

Argomenti discussi: Perseguita e picchia i genitori per anni, poi il pentimento in una lettera: sconterà la pena in comunità; Scandiano, perseguita per mesi l’ex compagna: denuncia e divieto di avvicinamento; Rigopiano, tre colpevoli per la valanga-killer che uccise 29 persone: tensione in aula per la sentenza; Perseguita la ex dopo la fine della storia: condannato a un anno e dieci mesi.

Bullismo a scuola, perseguita per quattro anni il compagno disabileAveva picchiato la madre e per questo era stato prima agli arresti domiciliari e poi alla misura del divieto di avvicinamento alla donna, con la sola facoltà di fare il proprio dovere: pensare a ... ilmessaggero.it

Perseguita e picchia la ex moglie per anni, esiliato dal paese: la decisione del TribunaleGiba Cinque anni di maltrattamenti e percosse a quella che era diventata la ex moglie. Un uomo di 68 anni di Giba con precedenti di polizia deve andare via dal paese e non potrà più tornarci. Lo ha de ... msn.com

All'indomani dell'invasione russa in Ucraina del 2022 Michael Longley 1939 2025 poeta inglese ha voluto ricordare questi quattro poeti tutti perseguitati dal regime staliniano Boris Pasternak, Osip Mandel'stam,Marina Cvetaeva e Anna Achmatova (ucraina),d x.com

SAN FELICE CIRCEO | Viola i domiciliari e perseguita l’ex moglie: arrestato un 52 enne - facebook.com facebook